Voi Technology: cresce il mercato dei monopattini in sharing Clickmobility.it - Mobilità e trasporto pubblico

Monopattini in sharing, mercato in crescita. I dati di Voi Technology: oltre un milione di corse e più di 2 mi leggo.it

Monopattini in sharing, a Modena +140% degli utenti in un anno SulPanaro

Monopattini in sharing, la micromobilità fa grandi passi in Italia macitynet.it

Monopattini in sharing: -80% di incidenti nel 2022 SicurMOTO.it

Monopattini in sharing, mercato in crescita nel 2022. I dati di Voi Technology: utilizzati per il 33% come integrazione al trasporto pubblico locale.Nel 2022 hanno permesso di risparmiare 700 tonnellate di CO2, ma secondo l'amministrazione parigina i monopattini creano anche troppi problemi di gestione e sicurezza: la decisione finale spetterà ai ...