Monopattini in sharing | mercato in crescita I dati di Voi Technology | oltre un milione di corse e più di 2 milioni di km percorsi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Voi, azienda svedese di micromobilità elettrica condivisa che ha da poco festeggiato i suoi primi due anni di attività in Italia, chiude il 2022 superando due importanti traguardi: quello ...

Inoltre, rispetto al 2021, l'utilizzo dei servizi di micromobilità elettrica in(biciclette elettriche e), è cresciuto in media, in queste città, del +1,6%. Ad integrazione di ...Grazie ai bus, al car, i taxi, ie agli altri mezzi 'incentivati' dallo scalo (a disposizione c'è anche il People mover), è stato possibile tagliare del 30% l'uso del mezzo ...

