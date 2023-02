Mondiali Sci | gigante femminile | orario e dove vederlo in diretta tv e in streaming

Lisa Vittozzi conquista il bronzo nell'individuale aidi biathlon sulle nevi di Oberhof. Si tratta della seconda medaglia sia per la carabiniera ... Vittozzi ha sfrecciato suglie sbagliato ...A Meribel scattano le prove tecniche: Mikaela Shiffrin è la donna da battere. Marta Bassino e Federica Brignone a caccia ...

Mondiali di sci: Shiffrin si separa dal suo storico allenatore Agenzia ANSA

Sci, Mondiali: Norvegia e Germania d'oro nel parallelo - Sportmediaset Sport Mediaset

Mondiali di sci: dal parallelo una dura lezione per l'Italia Tuttosport

Mondiali di sci, oro Usa nel Team Event. Italia fuori nei quarti la Repubblica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alla DIRETTA LIVE dello slalom gigante femminile valido per i Campionati del Mondo di sci alpino di Courc ...Oggi, giovedì 16 febbraio, andrà in scena a Meribel (Francia) la prova femminile di gigante, valida per i Mondiali 2023 di sci alpino. Sulle nevi transalpine un appuntamento molto atteso in casa Itali ...