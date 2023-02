Mondiali sci alpino | slalom gigante femminile | Shiffrin guida prima manche | Brignone terza

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Mikaelaladellodeidi sciin corso di svolgimento a Courchevel/Meribel. Sulla pista francese la statunitense fa la differenza e si piazza davanti a tutte fermando il cronometro in 1:02.54 e precedendo di soli dodici centesimi una rediviva Tessa Worley, a caccia di una medaglia in patria. Al terzo posto una solida Federica: la valdostana paga solamente 31 centesimi dae nella seconda, che partirà alle 13:30, si giocherà tutte le sue chances di podio. Niente da fare invece per Marta Bassino che nella parte iniziale aveva condotto una grande gara salvo poi sbagliare in maniera grossolana e chiudere tredicesimo a +1:46 ...

Cancellate cerimonie Le massicce manifestazioni contro la riforma delle pensioni in Francia hanno cambiato intanto il programma dei. Per motivi di sicurezza sono state cancellate cerimonie ...

Mondiali di sci: dal parallelo una dura lezione per l'Italia Tuttosport

Sci, Mondiali: Norvegia e Germania d'oro nel parallelo - Sportmediaset Sport Mediaset

Mondiali Sci: gara a squadre, l'oro va agli Usa Agenzia ANSA

Mondiali Meribel 2023, Marta Bassino è campionessa del mondo nel Super G femminile: finale cosmico, rivivi la gara Eurosport IT

