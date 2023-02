Mondiali Courchevel Méribel 2023 | gigante femminile | straordinario argento per Brignone | si arrende solo alla Shiffrin

(Di giovedì 16 febbraio 2023) È finalmente arrivato il momento anche di Mikaelaaidi, dove conquista la medaglia d’oro in. La campionessa nativa del Colorado però ha dovuto dare tutto nella seconda manche per stare davanti una straordinaria Federica, che fino alle ultime porte ha sperato nel secondo trionfo di questa rassegna iridata. La leader di Coppa del Mondo ha rischiato tanto nel tratto finale, rischiando di compromettere la sua vittoria come già accaduto nella combinata nordica che ha aperto la manifestazione. Invece al traguardo sono 12 i centesimi di vantaggio sulla sciatrice lombarda, che va a prendersi un comunque splendidoper la sua seconda medaglia in questi primi dieci giorni di gare. Sul terzo gradino del podio ci sale ...

Dopo l'oro nella combinata nella giornata inaugurale, la sciatrice di La Salle conquista la medaglia d'argento nella prova di slalom gigante femminile a, dietro alla statunitense Mikaela ...Sulle nevi francesi saranno in gara De Aliprandini, Della Vite, Borsotti e Vinatzer ROMA - Domani, venerdì 17 febbraio, andrà in scena la penultima gara maschile dei Campionatidi- Meribel, il gigante. Ufficializzati i quattro sciatori azzurri che saranno al via: Luca De Aliprandini (Fiamme Gialle), Filippo Della Vite (Fiamme Oro), Giovanni Borsotti (

I Mondiali 2023 di sci alpino entrano nel weekend conclusivo dopo due settimane di gare intense sui pendii di Courchevel e Meribel (Francia). Venerdì 17 febbraio andrà in scena il gigante maschile, ...Non riesce per un nulla la rimonta a Marta Bassino nella seconda manche dello slalom gigante dei Mondiali di Courchevel-Méribel. La sciatrice di Borgo San Dalmazzo, tredicesima dopo la prima manche a ...