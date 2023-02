Leggi su iodonna

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Abbiamo brindato alla legge Fornero che ha permesso di estendere la(Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), ammortizzatore destinato ai lavoratori subordinati che perdono involontariamente il, anche alleche invecevolontariamente leentro l’anno di vita del minore (ossia a partire da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del bambino). Ma oggi facciamo i conti, e non vanno bene per niente. Come raccontadi, «lasi trasforma in moltissimi casi in une proprio boomerang. Un’opportunità pensata per offrire un ...