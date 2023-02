Mobilità docenti 2023 | presto l’ordinanza | ma vincolati protestano | “Ingiustamente esclusi | lavorare lontano da casa non è aiuto per la continuità didattica” VIDEO

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L'ordinanza sulla-24 è in arrivo. Domani importante riunione al Ministero tra i rappresentanti di Viale Trastevere e i sindacati. C'è attesa per la questione dei vincoli. Continua il viaggio di Orizzonte Scuola tra le storie disottoposti ai vincoli triennali. L'articolo, ma: “danon èper la

... grazie alla, ha coinvolto 18 studenti e noveprovenienti da Algeria, Marocco e Tunisia per confrontarsi sui temi dell'agroalimentare, agritech e allevamenti ecosostenibili". Con ...... ha partecipato per tutta la durata del soggiorno alle lezioni previste dal programma discolastica e per un giorno, su sollecitazione deidel luogo, è salita in cattedra per parlare ...

Mobilità docenti 2023/24, requisiti per il passaggio di ruolo Orizzonte Scuola

Mobilità 2023, ordinanza in arrivo, ma i vincolati protestano: “La nostra esistenza è al limite” [VIDEO] Orizzonte Scuola

Mobilità docenti e ATA 2023 2024: ultime notizie - TiConsiglio Ti Consiglio

Mobilità 2023-2024, tanta incertezza mentre si attende l'Ordinanza Ministeriale Tecnica della Scuola