(Di giovedì 16 febbraio 2023) Basta scivoloni, basta prestazioni senza anima. La delusione per il pareggio in casa della Samp ieri ad Appiano Gentile era ancora ben presente nella testa di tutti, dai dirigenti allo staff tecnico, ...

... nessun faccia a faccia con la squadra, ma solo il tradizionale confronto per Marotta e Ausilio con Simone, con cui c'è unità di vedute. Il concetto primario è chiaro a tutti: bisogna ...Intanto, situazione delicata all'Inter dopo il passo falso di Genova: 'in affanno, i tifosi ... 'Ferrari, rombo Mondiale' è il titolo che lancia lairidata della Rossa. Di spalla, la ...

Missione Inzaghi: l'Inter gli chiede secondo posto e Champions al top La Gazzetta dello Sport

Il giornalista punzecchia Inzaghi: "Basta con le finali! La sua ... numero-diez.com

GdS – Inter, confronto Inzaghi-dirigenti ad Appiano: le richieste. E Simone sa cosa fare fcinter1908

Skriniar, dopo il derby inizia la... missione Perisic La Gazzetta dello Sport

Inzaghi contestato, lo strano caso dell'Inter: dribbla meno di (quasi) tutte, ma dribbla meglio TUTTO mercato WEB

Contro la Sampdoria il centrocampista è stato per distacco il migliore in campo, ma la serata è cominciata con le toccanti parole sul terremoto che ha colpito il suo paese d'origine: in campo, intanto ...(ANSA) - GENOVA, 13 FEB - Missione fallita per l'Inter che avrebbe potuto consolidare ... E' una partenza da giocolieri per la squadra di Inzaghi, sono quattro minuti stile videogame con tre frecciate ...