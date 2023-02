Minestrone ritirato in Italia | allerta di Coop e Ministero della Salute

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Allarme sugli scaffali, scatta infatti un nuovo ritiro che colpisce prodotti alimentari, così come indicato dal. La nuovaalimentare è per allergeni non dichiarati. Questa volta è il turno di Bonduelle, che ha richiamato numerosi lotti diricco con passato per la presenza di sedano non dichiarato in etichetta. A dare l’allarme è stata la, che ha inoltrato il richiamo a tutti i supermercati sul territorio nazionale, assieme alla stessa azienda produttrice Bonduelle. Leggi anche l’articolo —> Nuovo allarme alimentare,il noto marchio di riso: il pericolo è altissimo Un nuovo richiamo pubblicato nell’apposita sezione deldesta ...

Allarme sugli scaffali, scatta infatti un nuovo ritiro che colpisce prodotti alimentari , così come indicato dal ministero della salute. Lo stop riguarda le mandarle sgusciate, contenute in vaschette ...Il prodottoè il "ricco con passato", venduto al pubblico in buste da 750 grammi con date di scadenza comprese tra 09/2023 e 11/2024 . Il produttore è Bonduelle Europe Long Life ...

Minestrone ritirato "in tutta Italia", l'allarme: il celebre marchio nel mirino Liberoquotidiano.it

Richiamato un minestrone della Bonduelle: l'allerta di Coop e ... Fanpage.it

Allerta su minestrone e riso con fungicida: il richiamo del Ministero della Salute Canale Dieci

Richiamato il minestrone di questa nota marca per presenza di ... greenMe.it

Ritirati altri prodotti di marchi celebri per presenza di allergeni e aflatossine QuiFinanza

Allarme sugli scaffali, scatta infatti un nuovo ritiro che colpisce prodotti alimentari, così come indicato dal ministero della salute. Lo stop riguarda le mandarle sgusciate, contenute in vaschette ...L’avvertenza è valida per chi è allergico al latte o prodotti a base di latte a cui si raccomanda di non consumare assolutamente il prodotto ...