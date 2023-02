Minacce dagli anarchici Volantino annuncia che sarà colpito un manager

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Unconda parte degliè stato recapitato, a firma della Federazione Anarchica Informale (Fai), ad un serie di aziende italiane e a un quotidiano in cui sicheundeglicontro un. Trovato unfirmato dalla Federazione Anarchica Informale Ledeglicontenute nel, ora oggetto di indagini da parte dell’antiterrorismo, riguarderebbero, tra gli altri, undi un’azienda con sede a Torino, ma che non lavorerebbe nel capoluogo piemontese. La lettera, che si trovava all’interno di una busta gialla e dattiloscritta, ...

«Per Alfredo Cospito fratello e compagno». Inizia così il volantino dattiloscritto firmato dalla Federazione degli Anarchici e recapitato - come apprende l'Adnkornos - in ...Una lettera firmata dalla Fai è stata recapitata ad alcune aziende e a un giornale. Dentro la "condanna a morte" per un manager: "Può essere colpito in qualunque momento" ...