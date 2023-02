“M’illumino di Meno” | è la giornata Nazionale del Risparmio Energetico

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 16 febbraio 2023) L’iniziativadi, organizzata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2, torna anche per il 2023. La novità più importante di questa 19esima edizione è la recente istituzione delladele degli Stili di Vita Sostenibili, riconosciuta dalla Repubblica, che si terrà d’ora in avanti il 16 febbraio, data della prima edizione della campagna La nascita didiLa prima edizione didisi tenne il 16 febbraio 2005, in coincidenza con l’entrata in vigore del Protocollo di Kyoto. In quell’occasione, Caterpillar decise di lanciare un appello agli ascoltatori e alle ascoltatrici, chiedendo loro di spegnere tutte le luci non ...