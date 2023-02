Milleproroghe 2023 | ok al Senato | le novità della conversione in legge

Leggi su leggioggi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Con 88 si, 63 no e 3 astenuti, è arrivato il via libera dalal Decreto, o per meglio dire al ddl diindel decreto-29 dicembre 2022, n. 198, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”. La parola passa ora alla Camera per l’approvazione definitivadi.Tra leda segnalare c’è la proroga dello smart working per i lavoratori fragili, che dal 31 marzo passa al 30 giugno. Previsto inoltre lo smart working per lavoratori con figli under 14 sempre fino al 30 giugno.I temi toccati dal, come ogni anno, sono tanti: si va dalle ricette elettroniche, il cui uso sarà prorogato di ...