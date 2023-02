Milano | il Salone del mobile torna ad aprile e va all' attacco | nuovo layout e Euroluce

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Ritorno al futuro per ilInternazionale del. Dopo lo stravolgimento della pandemia, l'evento più importante al mondo del settore arredo - casa, giunto alla 61° edizione, ripristina il ...

Ritorno al futuro per ilInternazionale del Mobile. Dopo lo stravolgimento della pandemia, l'evento più importante al ... dal 18 al 23 aprile, e torna alla Fiera diRho. Ma cambia pelle. E ......sostenibilità e della responsabilità economiche e sociali delle realtà imprenditoriali che operano nel settore contribuiranno a rendere più coinvolgente l'esperienza della visita delè ...

Salone del Mobile.Milano 2023: una nuova esperienza di fiera Salone del Mobile

Salone del Mobile 2023, numeri da record. Federlegno: filiera da 57 miliardi di euro IL GIORNO

Foto: Il Salone del Mobile di Milano torna a aprile e gioca in attacco Il Giornale Di Vicenza

Milano, il Salone del Mobile sceglie la fluidità: meno stand, più accessibilità La Repubblica

Micam per la calzatura, Mipel per la pelletteria e TheOneMilano per abbigliamento e pellicceria si svolgeranno da domenica 19 a mercoledì 22 al quartiere fieristico di Rho-Milano ...