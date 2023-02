Milano-Cortina | al via progetto ' Young Reporters' per giovani aspiranti reporter

(Di giovedì 16 febbraio 2023), 16 feb. (Adnkronos) -sportivi cercasi. Il comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali di2026 ha aperto la selezione per individuare due ragazze e due ragazzi tra i 18 e i 24 anni da coinvolgere nel programma '' dell'International olympic committee. L'iniziativa consentirà ai profili individuati di vivere i Giochi olimpicili invernali di Gangwon 2024 (Corea del Sud) da una prospettiva assolutamente esclusiva, seguendo una formazione specialistica sui vari aspetti del giornalismo sportivo e su come coprire eventi importanti come i Giochi olimpici: "Siamo molto orgogliosi di poter offrire alle nostre ragazze e ai nostri ...

"Siamo pronti a fare la nostra parte se ci verrà richiesto in modo che il Comitato olimpico, la Fondazionee la Fondazione Fieraabbiano la possibilità di fare qualche cosa che ...d'Ampezzo in fondo, è stata la prima località italiana a ospitare un'edizione dei Giochi ... anche prima di Roma e, a distanza di 70 anni, nel 2026 tornerà a farlo, in partnership con. ...

