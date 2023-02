(Di giovedì 16 febbraio 2023), 16 feb. (Adnkronos) - Nelle prime ore di questa mattina, nelle province di, Monza Brianza, Pavia, Alessandria ed Asti, i carabinieri del comando provinciale dihanno arrestato 14 persone per detenzione edi, rapina aggravata, estorsione e lesioni personali aggravate, in esecuzione di due ordinanze di custodia cautelare emesse dai gip dei tribunali di Pavia e Monza, su richiesta delle rispettive procure. L'operazione scaturisce dagli esiti convergenti di due attività di indagine dei carabinieri del comando provinciale dicoordinati dalla procura di Pavia e di Monza. In particolare, l'attività investigativa è stata sviluppata, da un lato, dal nucleo investigativo nei confronti di un gruppo di matrice albanese, ...

Venerdì 24 Ore 21.00 Festa in Maschera " Al solito Posto " ViaDomenica 26 Ore 10.00 ...00 in Piazza del Comune per il taglio del nastro e ildi cannone che darà il via alla settimana di ...+0,13%, è il fanalino di coda in una giornata dominata da Parigi , ai massimi dal gennaio ... Secondo i calcoli, soltanto ieri sarebbero state liquidate diposizioni corte per 64,5 ...

Milano: colpo allo spaccio di sostanze stupefacenti, 14 arresti Gazzetta di Reggio

Tre rapinarolex napoletani beffati a Milano: colpi falliti, niente San Valentino con le compagne ilmattino.it

Milano, presi rapinatori di orologi dopo agguati al «dentista dei vip» e al procuratore di calcio. Sospetti sul caso Del Bono Corriere Milano

Tentano di rapinare il Rolex al dentista dei vip Luca Macaluso esplodendo colpi di pistola: arrestata a Milan… La Repubblica

Donna travolta da un tir a Milano: è morta sul colpo Fanpage.it

Milano, 16 feb. (Adnkronos) – Nelle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano, Monza Brianza, Pavia, Alessandria ed Asti, i carabinieri del comando provinciale di Milano hanno arrestato 14 ...Presi prima della cena di San Valentino per una tentata rapina in viale Elvezia e sospettati del colpo fallito ai danni di Luca Macaluso ...