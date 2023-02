Milano capitale delle calzature

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Forte dei consensi di un mercato in ripresa, il Micam (salone Internazionale della Calzatura), si svolgerà nuovamente su quattro giorni (dal 19 al 22 febbraio 2023 a Fiera) per dare alle aziende espositrici e ai buyer nazionali e internazionali ancora più opportunità di incontro e di business. In mostra a questa 95esima edizione ci saranno 988 marchi, di cui 451 di espositori internazionali. Tra i nuovi marchi in esposizione Alberto Guardiani, Buffalo Boots, Cult, Kenneth Cole, Luciano Padovan, Oxs. MICAMX: il fulcro del progresso per il settore si rinnova Si conferma al Padiglione 1 l’area MICAMX che si presenterà completamente rinnovata nell’allestimento per offrire occasioni uniche di aggiornamento sulle tematiche più importanti per il settore, grazie a grandi ospiti, best practice e importanti testimonianze internazionali, declinate nei quattro filoni del ...