Milano | aria irrespirabile | è pronto il “blocco del traffico” per i valori sopra soglia di Pm10

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Cinque giorni di fila con le concentrazioni di polveri sottili oltre i limiti, ben oltre il 50 per centola. Le centraline dell’Arpa Lombardia segnalano come l’sia ormaie ilschizzato a una media di 76.3 µg/m³ e così nell’area metropolitana bisognerà correre ai ripari. Scatteranno le limitazioni, appena arriverà anche il via libera della Regione. Saranno quelle di primo livello che comportano limitazioni per i veicoli fino a Euro4 diesel in ambito urbano e l’obbligo di spegnimento dei motori in sosta, nonché l’abbassamento di 1 grado delle temperature del riscaldamento nelle abitazioni. Via anche al divieto di spandimento liquami zootecnici in agricoltura e il divieto di combustioni all’aperto, quindi stop all’accensione di fuochi, falò, ...