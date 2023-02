...potrebbe non essere il solo giocatore del reparto offensivo a lasciare il. Il club sta lavorando con Giroud per il rinnovo, mentre sono tutte da scrivere le vicende attorno a Zlatan,...L'allenamento successivo alla vittoria sul Tottenham ha visto ilcimentarsi in una partitella con l'Under 18. C'è stato un trasferimento d'eccezione: Maxiimiliansi è unito alla prima squadra per giocare con papà Zlatan Tutta la Serie A TIM è su ...

Ibrahimovic verso un nuovo record: può succedere in Monza-Milan! Spazio Milan

Ibrahimovic è il dilemma del Milan 9 mesi dopo. Anche la Svezia ha nostalgia di lui la Repubblica

Milan, Ibrahimovic in campo con il Monza Alla ricerca del record Pianeta Milan

Milan, Ibrahimovic scalda il motore: debutto con il Monza Today.it

Il Milan e Maldini lo seguono da tempo e sono pronti ad affondare il colpo, ma prima c'è un esame Mourinho da superare ...Le ultime da Milanello, dove la squadra è tornata a lavorare. Ecco come stanno i giocatori rossoneri: da Tomori a Bennacer ...