(Di giovedì 16 febbraio 2023) Dovrà essere convertito in legge dalentro il tre marzo il controversosull'azione in mare delle ONG, approvato ieri dalla Camera dei Deputati dopo che il governo Meloni aveva posto la ...

"Come Chiesa in Messico, uniamoci in preghierache decidono di lasciare il loro Paese d'origine a causa dell'insicurezza, delle minacce, delle estorsioni, delle bande, della criminalità organizzata e delle persecuzioni politiche, ...Transito e sosta delle navi sono consentite soloil soccorso e l'assistenza dei naufraghi. In caso di violazione, il comandante rischia una multa fino a 50mila euro e il fermo della navedue ...

UNICEF e Commissione europea lanciano ''PROTECT – Protecting ... Portale Integrazione Migranti

Migranti e rifugiati: Unicef e Commissione Ue, lanciato progetto per ... Servizio Informazione Religiosa

UNICEF e Commissione Europea: al via progetto "Protect" per i ... CasertaWeb

Migranti, per il decreto su navi Ong la parola passa al Senato - Il ... Il Sole 24 ORE

Migranti, il decreto Ong passa alla Camera con il voto di fiducia. E davanti alle coste libiche muoiono in 73 la Repubblica

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...È un coro unanime quello di associazioni e Ong, impegnate nell’assistenza dei migranti a terra o nel loro soccorso in mare, contro la conversione in legge del «decreto Piantedosi». Votata ieri… Leggi ...