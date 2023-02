Migranti | il ministro Musumeci | ' Le Ong non facciano i taxi di carne umana'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Secondo Nelloper la Protezione civile e le politiche del mare, intervistato dal Corriere della Sera, le critiche al dl sulle Ong "sono infondate, non c'è alcuna penalizzazione, ...

Secondo Nello Musumeci,per la Protezione civile e le politiche del mare, intervistato dal Corriere della Sera, le critiche al dl sulle Ong "sono infondate, non c'è alcuna penalizzazione, ognuno deve fare il suo ...'Sabato sarò al porto di Ravenna dove accoglieremo di nuovoche sbarcheranno. AlMusumeci, che definisce le Ong 'taxi di carne umana', ricordo che parliamo di persone e che le persone che rischiano la vita in mare si portano in salvo. Sempre. ...

Secondo Nello Musumeci, ministro per la Protezione civile e le politiche del mare, intervistato dal Corriere della Sera, le critiche al dl sulle Ong «sono infondate, non c'è alcuna penalizzazione, ...