Michelle Impossible & Friends | ecco gli ospiti

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Hunziker (foto US Mediaset)Hunziker si appresta a tornare su Canale 5, da mercoledì 22 febbraio in prima serata, con il suo one woman show rinominato quest’anno. E tanti, non a caso, saranno idella conduttrice svizzera attesi in qualità di. Alcuni di loro hanno già preso parte un anno fa alla prima edizione; su tutti, Eros Ramazzotti. Quello con l’ex marito fu tra i momenti più significativi dello show della Hunziker; insieme in tv dopo vent’anni, coronarono l’occasione con tanto di “amichevole” bacio (qui il video). Ritorneranno anche gli Articolo 31, Nina Zilli e Serena Autieri e ci sarà Belen Rodriguez, che doveva partecipare anche lo scorso anno; la sua ospitata venne meno ...

