Michael Jordan compie 60 anni e fa una donazione record di 10 milioni di dollari a Make - A - Wish

Infine, se siete fan del grande, vi ricordiamo che su Netflix potete trovare The Last Dance , la serie TV dedicata all'intera carriera del campione. Se inoltre siete anche ...Il compleanno è di quelli tondi, 60 anni. Ma invece di ricevere doni, Michealha deciso di festeggiare facendo ...

Il grande cuore di Michael Jordan: dona 10 milioni di dollari per esaudire i desideri dei bimbi malati Fanpage

NBA, Michael Jordan per il suo compleanno fa una donazione record Sky Sport

I 60 anni di Michael Jordan, dal basket a mito globale Agenzia ANSA

Michael Jordan, il compleanno del fenomeno che ha cambiato il basket e quel suo tour a Nordest ilgazzettino.it

Michael Jordan compie 60 anni: una carriera sempre... on Air Sky Tg24

VENEZIA - Salt Lake City, 14 giugno 1998: tiro allo scadere dopo aver rubato il pallone a Karl Malone e sesto titolo per Chicago. Cleveland, 7 maggio 1989: il primo stellare "the ...Michael Jordan, in occasione del suo 60° compleanno, ha donato 10 milioni di dollari a Make-A-Wish con cui collabora sin dal 1989.