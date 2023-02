Mi illumino di Meno 2023 | la giornata nazionale del risparmio energetico

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Mididedicata alle comunità energetiche, in occasione delladele degli stili di vita sostenibili Midiè ladele degli stili di vita sostenibili. Ogni anno – dal 2005 – è organizzata dalla trasmissione radiofonica Caterpillar e Radio Due. Prende spunto dai versi di Mattina di Ungaretti “Mi/di Immenso”. Midiassume, invece, una connotazione ecologista e sensibilizza le coscienze a risparmiare le risorse e a condurre uno stile di vita sostenibile. La data del 16 febbraio ...

M'di, spegniamo tutte le luci non indispensabili come gesto di attenzione per l'ambiente M'diè la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita ...16 febbraio 2023 - Oggi ricorre 'M'di', la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili promossa da Rai Radio2 con Caterpillar, il programma che dal 2005 annualmente organizza la ...

“M'illumino di Meno”, Palazzo Chigi aderisce all'iniziativa sul ... Governo

M'Illumino di Meno: una giornata nazionale riconosciuta dalla ... UNIBS

Muoviti sostenibile nella giornata di M'illumino di Meno Ispra

I Pan di Stelle partecipano a «M'illumino di meno» Italia Oggi

“M'illumino di meno” 2023 Comune di Fiesso d'Artico

M’illumino di Meno, questo il nome dato alla giornata, nasce da un'iniziativa di Rai Radio2 e del programma Caterpillar con l'obiettivo di diffondere la cultura della sostenibilità ambientale e del ...L’aeroporto internazionale ‘Falcone Borsellino’ di Palermo aderisce alla diciannovesima edizione di “M’illumino di Meno”, la giornata dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili, ...