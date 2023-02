MG - Benzina | ibrido | elettrico | la gamma da 17 mila euro al microscopio

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il marchio MG forse dirà poco ai più giovani, ma ha un glorioso passato. Ora, grazie a fondi asiatici, il brand è rinato e davanti a sé ha un futuro radioso, fatto di elettriche e non solo. Perché oggi laMG è composta da Ev, turboe ibride plug-in, soprattutto con carrozzeria Suv, ma nei prossimi anni ci sarà spazio anche per la sportività, con l'arrivo di una roadster ad alte prestazioni derivata dalla concept Cyberster. L'attuale offerta per l'Italia comprende cinque modelli declinati in sette versioni con prezzi molto diversi tra loro, ma generalmente interessanti. Soprattutto sfruttando le promozioni che la Casa cinese prevede per il mercato italiano. MG ZS. il modello più economico dellaMG: 17.140, che con le promozioni previste dal costruttore scendono a 16.040. Il tutto senza sforare ...