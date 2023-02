Mercato San Severino | traffico di sostanze stupefacenti | 10 arresti

(Di giovedì 16 febbraio 2023) I Carabinieri della Compagnia diSan(SA), nell’ambito di un’attività investigativa diretta dalla Procura di Salerno, hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Salerno. 10 persone sono state ritenute dal GIP gravemente indiziate in ordine al delitto di cui all’art. 74 del d.p.r. 309 del 1990 e per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti relativi al trasporto, alla detenzione, alla vendita e alla cessione al dettaglio di cocaina, crack, marijuana e hashish. Segui ZON.IT su Google News.

...Cosma e Damiano. Erano da poco passate le 11.55 all'interno della fabbrica, come ogni giorno, c'era Gabriele Zonfrilli, storico membro della famiglia che da oltre 130 anni è attiva sule ...Qualche anno fa mi trovavo aPaolo, in Brasile , quando il cielo, dove prima splendeva il sole, divenne improvvisamente ... è più sensato considerarle come parte dell'architettura e del...

Meteo Mercato San Severino: oggi sereno, Giovedì 16 nubi sparse iLMeteo.it

Mercato San Severino, droga: sgominata banda. Dieci arresti - I NOMI - la Città di Salerno

Meteo Mercato San Severino 14/02/2023: oggi e domani sereno iLMeteo.it

Spaccio di stupefacenti in Provincia di Salerno: blitz dei Carabinieri di Mercato San Severino ZON

Spaccio di droga nella Valle dell'Irno, Carabinieri arrestano 10 persone. Virgilio

Sempre più aziende, anche a NordEst, fronteggiano la difficoltà a inserire nuovi collaboratori offrendo una formazione mirata: sono le academy aziendali. Fra le ultime nate quella di Costruzioni Bordi ...Dieci arresti (cinque in carcere e cinque ai domiciliari) sono stati eseguiti dai carabinieri di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, nell'ambito di ...