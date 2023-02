Mentre la sinistra collassa | noi facciamo il Festival

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 febbraio 2023) La Lombardia e la Regione Lazio si sono completamente sbriciolate. La prima, già in mano alle destre, ha confermato l’infausto risultato; la seconda, era l’ultima oasi felice di innovazione, opportunità per giovani ed impegno comunitario, ma ha pagato un prezzo troppo alto, il prezzo del Partito Democratico. Un prezzo che non ha permesso il prefigurarsi di un qualcosa di nuovo e che ha finito per distruggere quel che c’era di buono per riproporre la stessa ennesima volta, la stessa classe dirigente. Vi consiglio di osservare la lista delle poche personalità entrate in Regione quest’anno, noterete una grandissima novità e freschezza.Ovviamente no. Umorismo amaro a parte, sono grata al lavoro svolto in questi anni dalla Regione Lazio e sono davvero molto preoccupata per le nostre sorti.Iniziative come la Lazio Youth Card, il bando Torno Subito, la riqualificazione di spazi in ...