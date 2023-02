Meloni salta il Consiglio dei ministri | l' incontro con Metsola e la Conferenza di Monaco ' Motivi di salute'

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Giorgianon sarà presente agli impegni istituzionali previsti per oggi e nei prossimi giorni. Il premier non è presente all'odiernodei, che presiederà comunque in ...

salterà anche l'incontro previsto per domani in tarda mattinata con la presidente del parlamento europeo Roberta Metsola . Annunciata anche l'assenza alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, ...La presidente del Consiglio, Giorgia, secondo quanto si apprende, non sarà sabato alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza. Al suo posto, il ministro degli Esteri Tajani. La premier non riceverà domani la presidente del ...

Governo, Meloni non sarà a Monaco per la conferenza sulla sicurezza. Salta anche l’incontro con... Corriere della Sera

Meloni salta il Consiglio dei ministri, l'incontro con Metsola e la Conferenza di Monaco. «Persistere di sinto ilgazzettino.it

L'influenza mette ko Meloni: salta l'incontro con Metsola e la conferenza di Monaco L'HuffPost

**Governo: salta incontro Meloni-Metsola Gazzetta di Reggio

Meloni e Zelensky, salta il bilaterale: solo un colloquio tra i due EuropaToday

Giorgia Meloni non sarà presente agli impegni istituzionali previsti per oggi e nei prossimi giorni. Il premier non è presente all'odierno Consiglio dei ministri, ...