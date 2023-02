Meloni non sarà a Monaco per Conferenza sicurezza

Giorgiasarà presente agli impegni istituzionali previsti per oggi e nei prossimi giorni. Il premierè presente all'odierno Consiglio dei ministri, che presiederà comunque in collegamento da ...Impegni cancellati . Motivo Condizioni di salutebuone, secondo indiscrezioniufficiali. L'unica certezza è che la premier Giorgiaha disdetto la sua presenza alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza, in programma sabato prossimo nella capitale della Baviera ....

Meloni non sarà alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza Agenzia ANSA

Meloni salterà la Conferenza di Monaco sulla sicurezza e l'incontro con Metsola. «Motivi di salute» Corriere della Sera

Giorgia Meloni non sarà presente alla Conferenza di Monaco sulla sicurezza Sky Tg24

Lilli Gruber: "Alla Meloni non verrebbe perdonato nulla se facesse come Berlusconi" La7

La premier non sarà a Monaco alla conferenza per la sicurezza di sabato e domani non incontrerà la presidente dell'Europarlamento Metsola ...Giorgia Meloni non sarà presente agli impegni istituzionali previsti per oggi e nei prossimi giorni. Il premier non è presente all'odierno Consiglio dei ministri, ...