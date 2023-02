(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il Presidente del Consiglio, Giorgia, hatogliistituzionali previsti per questa settimana per il persistere di sintomi influenzali. Lo rende noto Palazzo Chigi....

Una destra coalizzata fa il pieno dei voti, tra quelli almeno chesi ostinano a partecipare ... il M5S frana e il Terzo polo non decolla Regionali in Lazio e Lombardia, è il trionfo di(e ...Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha annullato tutti gli impegni istituzionali previsti per questa settimana per il persistere di sintomi influenzali. Lo rende noto Palazzo Chigi.presiede comunque da remoto - in videocollegamento - la riunione del Consiglio dei ministri di oggi. .

Il governo attacca ancora Sanremo, cosa può fare ora Giorgia Meloni per cambiare i vertici Rai Fanpage.it

Regionali, Schianchi: "Meloni è ancora leader incontrastata. Sorprende l'entusiasmo di Salvini: cosa faranno lui e ... La Stampa

Meloni ancora influenzata, annulla tutti gli impegni - Ultima Ora Agenzia ANSA

Berlusconi (ancora) contro Zelensky. L'imbarazzo di Meloni e Tajani Il Foglio

Meloni ancora influenzata, annulla tutti gli impegni La Gazzetta del Mezzogiorno

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha annullato tutti gli impegni istituzionali previsti per questa settimana per il persistere di sintomi influenzali. Lo rende noto ...(Il Fatto Quotidiano) Era nell’aria dal momento in cui Giorgia Meloni ha affidato la delega per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) al fedelissimo ministro Raffaele Fitto. (Il Fatto ...