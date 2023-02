"L'del covo - bunker a Casapesenna di Michele Zagaria conferma la presenza dello Stato in ... Lo dichiara in una nota la presidente del Consiglio Giorgia. "L'operazione di oggi è ...... Matteo Piantedosi , commentando a Casapesenna l'avvio delle operazioni per l'del bunker di Zagaria.: 'È una bella giornata per lo Stato e per chi ama e difende la legalità' 'L'...

Meloni, abbattimento covo Zagaria dimostra che lo Stato c'è ... Agenzia ANSA

Bunker Zagaria, Meloni: abbattimento importante, Stato presente Tiscali Notizie

Camorra, l'applauso per l'abbattimento del covo di Zagaria dove finì ... Open

Giorno della Memoria, messaggio del Presidente Meloni | www ... Governo

Il messaggio di Giorgia Meloni sulla Shoah: «L'Olocausto è un male ... Open

16 FEB - "L'abbattimento del covo-bunker a Casapesenna di Michele Zagaria conferma la presenza dello Stato in un territorio complesso e che merita la massima attenzione delle Istituzioni". Lo dichiara ...Roma, 16 feb. (askanews) - 'L'abbattimento del covo-bunker a Casapesenna di Michele Zagaria conferma la presenza dello Stato in un ...