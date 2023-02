Meeting di Lievin | Jacobs secondo nei 60 metri | “Dalle sconfitte | si impara”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sui 60non perdeva da due anni: l’ultima volta era accaduto il 12 febbraio 2021 a Lodz. Da allora, se si fa eccezione per la falsa partenza deldi Belgrado 2022, sono arrivate venti vittorie consecutive tra batterie e finali, compreso il primo turno di stasera (in 6.64). In finale però Marcell(Fiamme Oro) deve cedere al keniano Ferdinand Omanyala che gli resta davanti con il tempo di 6.54, tre centesimi meglio del suo 6.57, stesso crono del debutto di undici giorni fa a Lodz. Il campione olimpico di Tokyo non riesce a sprigionare tutti i cavalli del suo motore nella fase lanciata e deve accontentarsi della seconda piazza, davanti all’ivoriano Arthur Cissé (6.59), allo slovacco Jan Volko (6.66), all’estone Karl Eric Nazarov (6.69). Domenica, in chiave Europei indoor di Istanbul, c’è subito l’opportunità di ...