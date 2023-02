Medagliere Mondiali sci alpino 2023 | Italia e USA in seconda posizione con 2 ori | Svizzera in testa

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Idi scisi disputano a Courchevel e Meribel dal 6 al 19 febbraio. Sono le due località in Francia a ospitare la rassegna iridata, dove verranno messi in palio ben 13 titoli: oltre alle discipline più tradizionali (slalom, gigante, superG, discesa libera), andranno in scena anche le combinate, i paralleli e il team event. Si preannuncia grande spettacolo in terra transalpina, dove l’spera di essere protagonista. Di seguito ile tutti i podi deidi sciSCI...

Mikaela Shiffrin guida la prima manche dello slalom gigante deidi sci alpino in corso di svolgimento a Courchevel/Meribel. Sulla pista francese la ...I RISULTATI DELLE GARE ILLA ...I campionatidi sci alpino 2023 - edizione n.47 - si concluderanno sulle piste francesi domenica 19 febbraio con lo slalom speciale. IlLa rassegna iridata mette in palio ben 13 ...

Live Mondiali di sci: Ultime Notizie, Vincitori e Medagliere DAZN

LIVE Sci alpino, Discesa Mondiali 2023 in DIRETTA: Odermatt d'oro, 7° Schieder, 8° Paris OA Sport

Mondiali sci di Courchevel-Meribel, il medagliere aggiornato al 7 febbraio Sportal

Risultati, medagliere e riepilogo podi dell'Italia ai Mondiali di sci ... Olympics

Mondiali di sci, finale slalom gigante femminile. Azzurre ancora a caccia del podio RaiNews

MONDIALI SCI - Nonostante la febbre alta nei giorni precedenti, Federica Brignone è in piena lotta per una medaglia nel gigante femminile. Ma anche per il titol ...23:54 | Gli Usa hanno abbattuto il quarto oggetto volante in una settimana 17:11 | Le pagelle della finale del Festival di Sanremo 18:52 | Donati fa volare il Monza, 1-0 in casa del Bologna NordEst – ...