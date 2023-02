Mazda2 - Il restyling debutta in Italia a partire da 19 000 euro

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Per il Model Year 2023 la Mazda introduce ildella. La compatta giapponese si rinnova nello stile e nelle dotazioni con personalizzazioni inedite. Gli ordini sono già aperti con prezzi ada 19.000, mentre le prime consegne sono previste nel mese di maggio.e nuovi colori. Per rimanere al passo con i tempi, laè stata dotata di nuovi paraurti dal taglio sportivo e di una nuova fascia anteriore, che viene offerta in nero lucido o in tinta con la carrozzeria. Inoltre, la calandra è differenziata nella finitura in base agli allestimenti eno le nuove tinte Aero Grey e Air Stream Blue, che portano a 11 le opzioni disponibili. Quattro versioni con due serie speciali. La gamma è articolata su quattro allestimenti: ...