Matteo Zoppas presidente dell’Ice Il precedessore Ferro e Urso | Ottima scelta | conosce bene i mercati esteri

(Di giovedì 16 febbraio 2023)è il nuovodell’Agenzia Ice – Italian Trade Agency. Lo ha annunciato con un tweet il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo. “Auguri anuovodell’Italian Trade Agency. Sempre più al servizio delle imprese per la valorizzazione del made in Italy nel mondo”, ha scrittoera stato di recente nominato dal Consiglio dei Ministri membro del Cda dell’Agenzia. Succede a Carloche ha così commentato la nomina: “che Ice Agenzia abbia finalmente una nuova guida.che fra i consiglieri lasia caduta su un imprenditore che ha navigato di persona i...

Lo indica il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che su Twitter scrive: "Auguri anuovo presidente Ice. Sempre più al servizio delle imprese per la valorizzazione ...nominato presidente di Ice. Gli auguri del ministro Adolfo Urso 'Auguri anuovo presidente ITAtradeagency . Sempre più al servizio delle imprese per la valorizzazione del ...

Ice: l'imprenditore Matteo Zoppas è il nuovo presidente Agenzia ANSA

Matteo Zoppas nuovo presidente dell'Ice, l'Istituto per il commercio estero ilgazzettino.it

Ice: l'imprenditore Matteo Zoppas è il nuovo presidente Agenzia ANSA

Matteo Zoppas è il nuovo presidente dell'Agenzia Ice Agenzia askanews

Ice, Matteo Zoppas presidente. Zaia: «Valorizzerà il nostro made in Italy» Nordest Economia

Matteo Zoppas incarna la storia e i valori di una grande impresa familiare e del mondo associativo. Sono certo che la sua esperienza darà impulso importante al Made in Italy nel mondo e sostegno ..."Auguri a Matteo Zoppas nuovo presidente ITAtradeagency. Sempre più al servizio delle imprese per la valorizzazione del MadeinItaly nel mondo!". Lo scrive in un tweet il ministro per le Imprese e il M ...