Matteo Diamante | chi è l’ex fidanzato di Nikita Pelizon | età | lavoro | Ex on the Beach | fidanzata | George | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Sta appassionando migliaia e migliaia di telespettatori il GF VIP, il reality che da sempre tiene compagnia al pubblico, tra amori che nascono, gelosie, strategie, discussioni. E belle amicizie. Una di questa è stata sicuramente quella tra, il concorrente più giovane del gioco. In casa, però, starebbe entrando, exdella bella. Come reagirà la concorrente? https://www..com/p/CAFyjMAHvK9/?utm source=ig web copy link Cosa sappiamo su, classe 1989, è un vocalist e organizzatore di eventi genovese. Ma non solo. Lui è anche modello e influencer, sicuramente volto noto della televisione. Sul ...