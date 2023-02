Matilda De Angelis | il nuovo taglio è una rivisitazione dell’Hime Cut giapponese

È disponibile su Netflix dal 15 febbraio La legge di Lidia Poët , la serie in 6 episodi prodotta da Matteo Rovere e creata da Guido Iuculano e Davide Orsini, con protagonistaDenei panni di Lidia Poët, la prima donna in Italia ad entrare nell'Ordine degli Avvocati. Nel cast,Denel ruolo della protagonista, ed Eduardo Scarpetta in quello ...È esistita davvero, nella Torino di fine '800, ed è lei, con il volto diDe, la protagonista della nuova serie Netflix in sei episodi La legge di Lidia Poet . La legge di ...

“La legge di Lidia Poët”, con protagonista Matilda De Angelis, ha debuttato su Netflix il 15 febbraio 2023. Divisa in 6 episodi e diretta da Letizia Lamartire e Matteo Rovere, racconta la storia della ...La recensione di La legge di Lidia Poet, la serie Netflix con protagonista Matilda De Angelis e Eduardo Scarpetta, diretta da Matteo Rovere.