Masterchef Italia | le anticipazioni delle due puntate del 16 febbraio

(Di giovedì 16 febbraio 2023) In onda questa sera su Sky Il traguardo per gli aspiranti Chef di, rimasti in otto, è sempre più vicino, e il loro percorso entra definitivamente nella dimensione dell’Alta cucina. Questa sera in onda, su Sky disponibile in streaming su NOW, i concorrenti si confronteranno con preparazioni degne di una cucina stellata, a partire dall’“amuse-bouche”. Ovvero il piccolo boccone servito a inizio pasto principalmente nei ristoranti stellati, che sarà protagonista della Mystery Box di questa settimana, organizzata dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Mai come in questa prova gli aspiranti Chef dovranno far emergere al massimo la propria creatività e identità, canalizzando entrambi gli aspetti nei loro piatti. Anche l’Invention Test resterà nell’ambito dell’Alta cucina con una preparazione degna ...