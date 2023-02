Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni Per non dimenticarlo | arrivano tre omaggi | in tv i ricordi degli amici | al cinema il documentario di Mario Martone e il film diretto dal nipote | Stefano Veneruso

(Di giovedì 16 febbraio 2023) «Comme aggio accumminciato? Ero ’nu guaglione, ero andato a vedere un grande, Roma città aperta. Me n’ero uscito da ’ocon tutte quelle immagini dint’ ’a capa e tutte quante le emozioni dentro. Mi sono fermato ’nu mumento e m’aggio ditto…, da grande tu devi fa’ ’o geometra». Era una battuta, ovvio:– che il 19 febbraio70– non si lasciò intimidire dal capolavoro di Rossellini e alsi è poi dedicato, da attore e da regista. Come ora ricordano due documentari, Laggiù qualcuno mi ama di(sarà presentato al 73º Festival di Berlino) e Buon compleannodi Marco Spagnoli, in onda il 16 febbraio su Rai 3 alle ...

'Sarà bellissimo vedere laureato il 're degli asincroni','. È divertito Lello Arena , attore e regista oltre che ex anima del trio comico La Smorfia insieme a Enzo Decaro, nel pensare che tra poche ore il 'loro' riceverà la laurea ...... ' Non ci resta che', che il quotidiano 'Il Mattino ' darà in omaggio ai suoi lettori sabato e domenica 18 e 19 febbraio per celebrare i 70 anni dalla nascita di(San Giorgio ...

