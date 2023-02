Massimiliano Caiazzo | 5 curiosità sull’attore che fa Carmine in Mare Fuori

Leggi su donnapop

(Di giovedì 16 febbraio 2023)è un attore conosciuto per il suo ruolo in, ma cos’altro sappiamo di lui? Leggi anche:, gli ascolti tv premiano la serie: nonostante sia su RaiPlay, è un trionfo anche su Rai 2 Il ragazzo è ormai parte integrante del cast e i fan della serie televisiva non vedono...