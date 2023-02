Martina Franca | morto lo storico Angelo Marinò Fu anche consigliere comunale

Leggi su noinotizie

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Di Pietro Andrea Annicelli:, decano degli studiosi martinesi, si è spento a Pisa a ottantotto anni. Originario di Statte, insegnante dal 1954 al 1983 a, ha proseguito per i successivi quindici anni nella città toscana dove si era trasferito dopo aver vinto il concorso da dirigente scolastico. «A diciannove anni mio fratello si diplomò al liceo Archita di Taranto» ricorda Piero, anch’egli stimato studioso die del suo territorio. «S’iscrisse all’università, ma poiché in famiglia serviva un’entrata economica fece il concorso magistrale e iniziò la sua carriera d’insegnante come maestro elementare. Arrivava in contrada San Paolo con l’autobus, poi prendeva una bicicletta che custodiva in un trullo e si recava da lì a ...