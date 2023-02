Mario Rui | “Tifosi Napoletani unici | sono in tutto il mondo Lo scudetto e Kvara | vi dico tutto”

(Di giovedì 16 febbraio 2023)Rui, terzino del Napoli, parla del momento attuale della squadra azzurra, del sognoe della Champions League.Rui ha parlato del momento del Napoli durante un’intervista alla radio ufficiale del club, Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal. Riguardo allo, ha detto che mancano ancora 16 partite e che si concentrano su ogni partita piuttosto che sull’obiettivo finale. Ha anche sottolineato che dovranno essere pronti a smentire coloro che cercheranno di farli cadere. Rui ha inoltre parlato della sfida impegnativa che attende la squadra sia nel campionato che in Champions League, e ha affermato che l’obiettivo del Napoli è quello di andare avanti in Europa. Ha anche commentato sulla differenza tra il Napoli di Sarri e quello di Spalletti, affermando che ogni allenatore che è passato ha ...

