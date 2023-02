Mario Rui leader | “Napoli ormai è la mia città | vogliamo andare avanti in Champions” | poi appello ai tifosi!

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Il terzino delRui, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kissparlando della stagione del club azzurro e degli obiettivi prefissati. Ecco quanto evidenziato: IntervistaRui Mancano 16 partite e abbiamo un buon margine, ma sappiamo che non possiamo fermarci. I nostri avversari proveranno a farci cadere, ma noi dobbiamo continuare a lavorare partita dopo partita. Ora con l’arrivo dellaavremo tre partite a settimana con sfide contro squadre forti, abituate a giocare a calcio. Il nostro obiettivo èinLeague. Sappiamo che però affronteremo una squadra forte come l’Eintracht Francoforte che lo scorso anno ha anche vinto l’Europea League e che quindi sono abituati a queste sfide. ...

Di Lorenzo è un capitano vero, così comecon il quale ha un grande rapporto'. Sul futuro e le voci di calciomercato : 'Due mesi fa sono stato a Napoli ed ho parlato con Kvaratskhelia, che ...NAPOLI (4 - 3 - 3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim,; Ndombelè, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Zerbin. All. Spalletti.

Stando a quanto riportato da La Repubblica, Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, sta pensando a qualche cambio di formazione in vista del match di ...In difesa, Olivera viaggia verso una maglia da titolare al posto di Mario Rui; a centrocampo, dovrebbe toccare a Elmas dal primo in vece di Zielinski, mentre in attacco Politano sarebbe in vantaggio ...