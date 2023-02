(Di giovedì 16 febbraio 2023) Giusti, i nfermiere del 118, è partito per aiutare le popolazioni di Turchia e Siria Fialdini (Opi) orgoglioso: 'Un professionista addestrato per le emergenze'

Giusti, i nfermiere del 118, è partito per aiutare le popolazioni di Turchia e Siria Fialdini (Opi) orgoglioso: 'Un professionista addestrato per le emergenze'Cecilia,sono da un lato la testimonianza vivente che lui è riuscito a guarire, ma dall'altro sono la colpa che si porta appresso proprio per essere guarito. Quanto è forte la ...

Marco, angelo del terremoto. Tra le rovine per salvare vite LA NAZIONE

Rinnovata la convenzione Comune e Fism: confermato il contributo ... Comune di Vicenza

Marco Angelo Pepè narra del suo viaggio interdimensionale nel ... NellaNotizia

Intervista all'artista Marco Angelo Pepè in occasione della ... NellaNotizia

63ª Giornata del Donatore di Sangue VAS L’Aquila, i premiati Il Capoluogo

Giusti, i nfermiere del 118, è partito per aiutare le popolazioni di Turchia e Siria Fialdini (Opi) orgoglioso: "Un professionista addestrato per le emergenze" ...Il grande momento per gli scalatori è arrivato! Sabato da Sant'Anna, di fronte al Ristorante One Penny nel viale Luporini, è fissato il ritrovo di oltre 150 partenti, ed intorno alle 10.30 dalla via P ...