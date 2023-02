Marcell Jacobs perde l’imbattibilità | cosa è mancato al Messia? È ancora il favorito per gli Europei? Prescod fa paura

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023)ha interrotto la propria striscia di vittorie consecutive sui 60 metri indoor. Il Campione Olimpico dei 100 metri ha perso la propria imbattibilità in questa specialità dopo due anni, chiudendo il proprio parziale con venti affermazioni di fila: tutto era incominciato alla vigilia degliIndoor 2021 che avevano preceduto la sua apoteosi ai Giochi di Tokyo 2020 e poi era proseguito nella passata stagione, culminata con il trionfo ai Mondiali condito dal record continentale (6.41). L’azzurro si è dovuto inchinare al keniano Ferdinand Omanyala al Meeting di Lievin, correndo un alto (per lui) 6.57, proprio come aveva fatto undici giorni prima in occasione del suo esordio a Lodz.ha dato l’impressione di essere in buone condizioni fisiche, ma gli manca un po’ di ...