Marcell Jacobs | “Non ho l’abbonamento alla vittoria Fatico a essere fluido | ma non sono preoccupato”

Leggi su oasport

(Di giovedì 16 febbraio 2023)ha perso al Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (livello gold) di atletica leggera. Il Campione Olimpico dei 100 metri non è riuscito a trionfare sui 60 metri indoor nella località francese,fermando così la sua striscia di successi su questa distanza dopo due anni e ben venti affermazioni di fila. Il Campione del Mondo e primatista europeo della specialità si è dovuto arrendere al cospetto del keniano Ferdinand Omanyala, che lo ha battuto tagliando il traguardo in 6.54 contro il 6.57 del nostro portacolori.ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Purtroppo non ho. Comunque è solo un passaggio della mia carriera, un prezioso insegnamento”. Il Campione Olimpico si ...