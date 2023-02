Manodrome | Jesse Eisenberg e Adrien Brody nel nuovo teaser del dramma di John Trengove

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Neldipossiamo dare un'occhiata a, protagonisti delfilmtico di. In occasione della sua prima mondiale al Festival di Berlino, è stato condiviso undedicato a, ildiche esplora la crisi contemporanea della mascolinità, con al centro. Se interessati a recuperare la clip la trovate in esclusiva su Deadline. In base a quanto condiviso fino ad ora, in...

In base a quanto condiviso fino ad ora, inEisenberg (che al momento sta lavorando anche in una serie Disney+ ) interpreta il ruolo di un giovane finanziariamente insicuro che è in ...... Rita Blanco, Madalena Almeida, Cleia Almeida, Vera Barreto Portugal / France 2023 World premiereby John Trengove - withEisenberg, Adrien Brody, Odessa Young, Sallieu Sesay, Phil ...

Manodrome: Jesse Eisenberg e Adrien Brody nel nuovo teaser del ... Movieplayer

Berlinale 2023 i Film in concorso in Competition Taxidrivers.it

Lisa Marie Presley, Riley Keough condivide la sua ultima foto con la ... Movieplayer

Jesse Eisenberg, Adrien Brody e Riley Keough nel cast di Manodrome BadTaste.it TV

Dieci film attesissimi alla Berlinale 2023 cineuropa.org

Penn will appear on stage at the opening gala in the German capital and introduce the Ukrainian leader who will speak via video stream ...Nel nuovo teaser di Manodrome possiamo dare un'occhiata a Jesse Eisenberg e Adrien Brody, protagonisti del nuovo film drammatico di John Trengove.