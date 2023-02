Manchester United | la squadra femminile è contraria al reintegro di Greenwood dopo la scagionatura

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Masonpotrebbe tornare ad allenarsi insieme al. L’inglese, scagionato delle accuse di tentato stupro, aggressione e coercizione ai danni di una donna potrebbe quindi tornare in campo con il club che detiene il suo cartellino. Al momento il club, ha avviato un processo interno per prendere una decisione sul classe 2001, ma secondo il Times, ci sarebbero diverso opposizioni. Un suo, non solo potrebbe far risentire gli uomri alcuni giocatori dellamaschile, che non vedono di buon occhio il suo ritorno. Lainfatti, che condivide con quella maschile il centro sportivo, ha fatto sapere in maniera compatta di esserealdel giocatore e nutrono serie ...

