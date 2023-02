Malato di Alzheimer a 19 anni | segnalato il caso più precoce al mondo | i sintomi

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Un team di ricercatori cinesi ha affermato di aver scoperto ildipiù giovane al. Si tratta di un 19enne di Pechino a cui è stata diagnosticata la patologia neurodegenerativa, normalmente associata agli anziani. Il gruppo di esperti, guidato da Jia Jianping dell’Innovation Center for Neurological Disorders, ospedale di Xuanwu affiliato alla Capital Medical University, ha pubblicato i risultati della ricerca sul Journal of’s Disease il 31 gennaio. Lo rilancia l‘Adnkrono Salute., idel 19enne Il giovane ha cominciato ad avere difficoltà di concentrazione all’età di 17e l’anno successivo ha iniziato a soffrire di perdita di memoria a breve termine: non riusciva a ricordare dove aveva messo le sue cose così come gli ...

Un giovane di 19 anni ha ricevuto una diagnosi di probabile morbo di Alzheimer, dopo aver sviluppato segni clinici evidenti della demenza, come un significativo deterioramento…