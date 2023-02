Malagò | “Lo sport a scuola è clamorosamente carente”

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Roma – “Bisogna fare di più per promuovere attività fisica e cultura del movimento nellaprimaria, in cui siamocarenti. Si è investito troppo poco finora; manca il corpo docenti, manca la disponibilità di ore curriculari e spesso, in unasu 4, non c’è la possibilità di farein strutture polifunzionali a norma. Qualsiasi Paese del mondo civile ha livelli migliori dei nostri, per non parlare del mondo anglosassone”. Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, a margine del convegno “Work:, lavoro, presente”, organizzato da Attivitàive Confederate (Asc) al Centro Congressi di Confcommercio, a Roma. “Il Coni – ha spiegatointervenendo al convegno – avrebbe le competenze ...