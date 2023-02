Magoni unica donna bergamasca eletta in Regione | Riccardi fuori | “Serve cambio di mentalità”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 16 febbraio 2023) Bergamo. È lei la, l’, diLombardia. Lara, assessore uscente al Turismo, Moda e Marketing del Pirellone, è uscita vincitrice dalla tornata elettorale del 12 e 13 febbraio, riconfermando così la sua presenza nel governo del centrodestra a guida Attilio Fontana. E lo ha fatto triplicando i voti presi cinque anni fa, passando precisamente da 2700 a 8013, terza anche per il suo partito, Fratelli d’Italia, a livello regionale. Un risultato conquistato sul campo, all’insegna del low profile, anche e soprattutto in campagna elettorale trascorsa in mezzo alla gente. Alla sua gente. Esattamente come ha condotto il suo assessorato, con e per i cittadini. Un impegno speso macinando chilometri per raggiungere anche i paesi più piccoli della provincia, ...